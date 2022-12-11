Назван помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе

Диетолог Бест заявила, что добавление в кофе корицы вместо сахара поможет сохранить фигуру

Диетолог Триста Бест (Trista Best) назвала способ пить кофе таким образом, чтобы не потреблять при этом дополнительные калории. По ее словам, добавление в напиток вместо сахара такого ингредиента как корица придаст ему приятный вкус и позволит сохранить фигуру, сообщает издание Shefinds.

«Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизируя уровень глюкозы. Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», — заявила специалист.

Кроме того она подчеркнула, что в корице содержится много антиоксидантов, помогающих нормализовать работу иммунной системы. Также пряность останавливает слипание кровяных клеток, из-за которого могут возникнуть тромбы.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф, связанный с кофе. По словам Мясникова, раньше было распространено мнение о том, что кофе повышает риски образования камней в почках. Однако сегодня, отметил он, доказано, что кофе не способствует камнеобразованию и является одним из напитков, защищающих от мочекаменной болезни.