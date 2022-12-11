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11:22, 11 декабря 2022Россия

В России выявили 7096 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7096 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России за прошедшие сутки выявили 7096 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 665 152. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 7397.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1237), Санкт-Петербурге (907) и Свердловской области (351). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 1 случаю), а также в Республике Тыва и Карачаево-Черкесской Республике (по 3 случая).

За минувшие сутки число госпитализаций составило 763. За этот же период 5718 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 061 584. За прошедшие 24 часа умер 51 пациент с COVID-19. Всего за все время пандемии в России скончались 392 611 человек.

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Варвара Кошечкина
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