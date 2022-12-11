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21:11, 11 декабря 2022Спорт

Стало известно о желании Дзюбы продолжить карьеру в России

Sport24: футболист Артем Дзюба захотел продолжить карьеру в российском клубе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист Артем Дзюба захотел продолжить карьеру в российском клубе. О желании игрока стало известно Sport24.

По информации источника, на данный момент переговоры о трансфере приостановлены. Представители 34-летнего игрока намерены возобновить общение с иностранными командами после окончания чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре. Отмечается, что при этом приоритетным вариантом для футболиста остается продолжение карьеры в России.

6 декабря о будущем Дзюбы порассуждал нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин. Он заявил, что слышал о возможном приглашении футболиста в один из кипрских клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
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