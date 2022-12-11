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13:20, 11 декабря 2022Забота о себе

Врач-фониатр предупредила о неэффективных способах восстановить голос

Фониатр Будейкина: восстанавливать голос нужно ингаляциями, а не препаратами с ментолом

Фото: Shutterstock

Восстанавливать голос нужно не препаратами с ментолом, а ингаляциями, рассказала врач-фониатр Лилия Будейкина. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она предупредила о неэффективных способах восстановить голос.

По словам Будейкиной, проблемы с голосом могут возникнуть как из-за острых воспалительных эпизодов, так и из-за хронических проблем. «На фоне острого воспалительного эпизода голосовые связки приобретают воспалительный характер, и на этом фоне происходит нарушение смыкания, и голосовая функция нарушается», — объяснила она механизм исчезновения голоса.

Препараты с ментолом и шалфеем, уточнила она, можно использовать, однако они будут действовать в основном в глотке. «Врачи-фониатры могут использовать ингаляции. Это именно тот способ, когда мы можем донести лекарственное вещество к голосовым складкам», — уточнила она.

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Кроме того, продолжила Будейкина, врачи прибегают к эндоларингеальным вливаниям, когда на голосовые складки воздействуют с помощью растворов. «Здесь должно быть точечное попадание в цель. Рассасывание улучшает, смягчает, но все-таки это больше работает в полости рта», — заключила она.

Ранее российский отоларинголог Владимир Зайцев перечислил самые опасные ошибки при лечении боли в горле. По мнению врача, пациентам не следует использовать квас и алкоголь, а также спиртосодержащие средства и настойки.

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Александра Лисица
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