Депутат ЕП от Франции Эрве Жювен заявил, что Запад зациклился на пропаганде войны

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Эрве Жювен заявил, что Запад зациклился на пропаганде войны и забыл, что мир ему не подчиняется. Его слова в эфире белорусского телеканала СТВ передает агентство БелТА.

«Мы настолько зациклились на масштабной западной пропаганде войны на Украине, что забыли следующее: мир не подчиняется Западу. Война между Украиной и Россией или НАТО и Россией занимает важное место в мире, однако куда важнее возможная война между Западом и остальным миром», — сказал Жювен. Он напомнил, что более половины мирового населения проживает на Востоке. «Так что стоит уделить внимание позициям Индии, Индонезии и, конечно, тонкой игре Турции», — заключил евродепутат.

В феврале Жювен заявил, что США и Великобритания намеренно подпитывают кризис на Украине, поскольку через него имеют планы подчинить и подавить Европейский союз. По его словам, Вашингтон выступает в роли поджигателей, хотя предпочитает вести войну чужими руками.