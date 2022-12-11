Парламент Южной Кореи поддержал отставку главы МВД после давки в Сеуле

В Южной Корее 182 из 299 членов парламента поддержали отставку главы МВД из-за давки

Инициативу с призывом об отставке министра внутренних дел Ли Сан Мина приняло контролируемое оппозиционной демократической партией «Тобуро» Национальное собрание Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

182 из 183 членов парламента, принявших участие в голосовании, поддержали инициативу отставки из-за давки в Сеуле и непрофессиональной реакции на нее властей. Известно, что один голос признали недействительным. В свою очередь, в голосовании не принимали участие члены правящей партии «Сила народа». Как передает агентство, они бойкотировали голосование и покинули зал перед ним.

Всего в Национальном собрании Южной Кореи 299 мест, 169 из них имеют демократы. Для поддержки предложение должно было собрать как минимум 150 голосов. Предположительно, президент Юн Сок Ель отклонит инициативу, но в этом случае демократическая партия уже пообещала объявить главе МВД импичмент.

Агентство уточняет, что в администрации президента, скорее всего, не поддержат предложение, поскольку президент уверен, что увольнение помешает расследованию причин случившегося.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал виновных в давке в Итхэвоне, районе Сеула, произошедшей во время празднования Хеллоуина и унесшей жизни 156 человек. По его мнению, в случившемся виновны полицейские, не предусмотревшие прибытие большого количества людей.

29 октября в южнокорейской столице произошла давка. Переулок, где случился инцидент, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому при давлении сзади люди могут с легкостью споткнуться и упасть, что и произошло в тот день.

