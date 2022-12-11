В Белом доме отказались назвать причину обмена Грайнер раньше Фогеля

В Белом доме не смогли объяснить, почему не обменяли экс-дипломата Фогеля раньше Грайнер

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался объяснять, почему американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли раньше, чем бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В этом конкретном случае существует ограничение. Это все, что я могу сказать публично», — заявил Кирби, комментируя причину, по которой обмен спортсменки произошел раньше Фогеля, отбывающего наказание в российской колонии по такому же обвинению, что и Грайнер.

Обмен баскетболистки на россиянина Виктор Бута состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Перед этой процедурой оба заключенных были помилованы.

В августе Госдепартамент США обратился к России с просьбой освободить Фогеля из-за его состояния здоровья. По информации, полученной от родственников экс-дипломата, тот страдает от хронических болей в спине, и провезенные через российскую границу наркотики требовались ему по медицинским причинам.