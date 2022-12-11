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20:47, 11 декабря 2022Россия

В Москве задержали пришедшего к соседям с оружием мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который пришел к соседям с холостым оружием

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве местный житель пришел к соседям и начал угрожать им холостым оружием. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 11 декабря в центре Москвы в одном из домов на Нижней Красносельской улице. «В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей», — сказал собеседник агентства.

Полицейским удалось задержать мужчину, после чего его доставили в отдел. При осмотре его квартиры было обнаружено ружье, два карабина, которые оказались зарегистрированы в установленном порядке, а также холостой автомат для игры в страйкбол.

На задержанного составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее в школе города Прохладного в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов, выдали им учебное оружие и отправили «брать в заложники» старшеклассников. На кадрах срежиссированного захвата видно, как одетые в камуфляж люди с оружием в руках заходят в школьный класс во время урока.

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Никита Абрамов
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