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08:48, 11 декабря 2022Мир

Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов

Читатели Daily Mail назвали схемой отмывания денег продажу картины сына Байдена Хантера
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: CNP/AdMedia/ Globallookpress.com

Читатели Daily Mail возмутились продажей картины сына американского президента Джо Байдена Хантера на сумму до 225 тысяч долларов. В комментариях в Twitter они назвали это схемой отмывания денег.

Картина Хантера Байдена была продана анонимным покупателям на выставке в Нью-Йорке, несмотря на серьезную критику и расследование финансовых дел сына президента США.

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Пользователь с никнеймом @GodFamily_USA назвал эту сделку лицемерием. «Старший сын продает картины на сумму до 225 000 долларов анонимным покупателям на последней выставке в Нью-Йорке. Это один из способов отмыть доллары», — добавил @q_basia.

С ним согласился @CurtisM34039754: «Просто отмывание денег для корпорации Байдена». Пользователь @thom_bate также прокомментировал анонимность продажи. «Вы обвиняете покупателей в том, что они остаются анонимными? Хантер, возможно, заплатил им за покупку», — написал он.

«Фамилия Хантера — Байден, поэтому ФБР и Министерство юстиции не проводят расследования и не преследуют его», — выразил мнение @Garcia1980Diego. Пользователь @Chadnelson1969 понадеялся, что коррупционная схема не останется безнаказанной. «Я надеюсь, что аресты произойдут в ближайшее время. Если нет, я верю, что американцы отомстят. Это не закончится хорошо», — заявил он.

Ранее бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена беспристрастно.

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Марина Совина
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