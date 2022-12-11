В одной из областей Украины анонсировали отключения света

В Винницкой области отключат от света все объекты, кроме критической инфраструктуры

Все объекты Винницкой области отключат от электроэнергии, кроме критической инфраструктуры. Об этом заявил гендиректор АО «Винницаоблэнерго» Андрей Полищук. чьи слова приводит радио «Місто над Бугом», трансляция доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Потребители Винницкой области разделены на четыре части. Это три очереди, которые мы все знаем, и четвертая — те, на которые тыкают пальцем и говорят: чего их не отключают? Это критическая инфраструктура или линии, питающие критическую инфраструктуру», — сказал Полищук.

По его словам, на данный момент схема оптимизируется, для того чтобы предприятия критической инфраструктуры питались из разных источников, а у каждого объекта было как минимум две линии.

Для обеспечения социальной справедливости, отметил он, частные дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры, будут также отключать от подачи электроэнергии. Подобный режим экономии может продолжаться всю зиму, добавил Полищук.

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