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16:58, 11 декабря 2022Бывший СССР

В одной из областей Украины анонсировали отключения света

В Винницкой области отключат от света все объекты, кроме критической инфраструктуры

Фото: Reuters

Все объекты Винницкой области отключат от электроэнергии, кроме критической инфраструктуры. Об этом заявил гендиректор АО «Винницаоблэнерго» Андрей Полищук. чьи слова приводит радио «Місто над Бугом», трансляция доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Потребители Винницкой области разделены на четыре части. Это три очереди, которые мы все знаем, и четвертая — те, на которые тыкают пальцем и говорят: чего их не отключают? Это критическая инфраструктура или линии, питающие критическую инфраструктуру», — сказал Полищук.

По его словам, на данный момент схема оптимизируется, для того чтобы предприятия критической инфраструктуры питались из разных источников, а у каждого объекта было как минимум две линии.

Для обеспечения социальной справедливости, отметил он, частные дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры, будут также отключать от подачи электроэнергии. Подобный режим экономии может продолжаться всю зиму, добавил Полищук.

Ранее стало известно, что в Одессе начались перебои с водоснабжением. Уточняется, что проблемы с подачей воды в городе стали наблюдаться с утра 11 декабря.

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Никита Абрамов
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