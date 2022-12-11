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13:32, 11 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе начались перебои с водоснабжением

«Страна.ua»: в Одессе начались перебои с водоснабжением
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shutterstock

Перебои с водоснабжением начались в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные издания и паблики в соцсетях.

Отмечается, что проблемы с подачей воды в Одессе стали наблюдаться с утра 11 декабря. Власти города пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

В то же время стало известно, что некоторым местным жителям начали включать электричество, однако, по данным опросов местных Telegram-каналов, большинство одесситов по-прежнему остаются без света.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света. По его словам, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

Перед этим жителей Киева предупредили о возможных проблемах с водоснабжением из-за новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгого отсутствия электричества. В этой связи жителей украинской столицы призвали запастись водой.

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Олег Давыдов
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