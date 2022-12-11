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17:52, 11 декабря 2022Мир

Президент Сербии Вучич проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности

Президент Сербии Вучич проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности в 21:00 по мск

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за обострения ситуации на севере Косова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии.

Заседание назначено на 19:00 (21:00 по мск) 11 декабря.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что, согласно договоренностям, введение спецназа возможно только с разрешения глав муниципалитетов с сербским большинством, однако оно получено не было.

Летом в Косово возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Елизавета Новикова
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Президент Сербии Вучич проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности
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