Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:43, 11 декабря 2022Экономика

Россияне бросили скупать медицинские маски

В России зафиксировали рост спроса на медицинские маски на уровне 60 процентов

Фото: Unsplash

На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.

Помимо этого, россияне закупаются витаминами. «За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны – 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», — заявили ретейлеры.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков оценил, насколько эффективно медицинские маски защищают людей от гриппа. По его словам, маски доказали свою эффективность во время эпидемии COVID-19. «Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», — заявил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Австрии рассказали об ущербе от антироссийских санкций для Европы
На Украине похоронили сына главы украинских националистов Шухевича
Российского голкипера признали первой звездой матча в НХЛ
Женщина в Москве подкинула новорожденного в подъезд и попала на видео
Россияне бросили скупать медицинские маски
Поединок Анкалаева и Блаховича за пояс UFC закончился вничью
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам летчиков на Аляске
Мобилизованный стрелок показал учения в зоне спецоперации
Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира
В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.