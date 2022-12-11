Вирусолог оценил эффективность масок против гриппа

Вирусолог Чумаков назвал ношение масок эффективным способом защиты от гриппа

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru оценил, на сколько эффективно медицинские маски защищают людей от гриппа.

«Маски достаточно эффективны. По крайней мере, это проверено было во время ковидной эпидемии. Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», — заявил он.

Ученый пояснил, что нынешняя волна гриппа окажется сильнее предыдущих, поскольку коллективный иммунитет к вирусу ослаб из-за того, что россияне не болели им два года. Он отметил, что в отличие от COVID-19 грипп обладает средней заразностью, поэтому ношение масок является хорошим средством защиты от него.

Ранее декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина назвала признаки, говорящие о тяжелом течении свиного гриппа у человека. По ее словам, в случае заболевания H1N1 у больного могут возникнуть судороги, заторможенность, а также головная боль.