«Известия»: в России начали выявлять незаконных майнеров в домах по нагрузке электричества

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что в России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах. Эту процедуру осуществляют по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки. По его словам, в суде реально доказать, что россияне используют электроэнергию не для бытовых нужд, пишут «Известия».

Сниккарс подчеркнул, что добыча криптовалют в России пока не отрегулирована. Однако первые проверки уже стали проводить иркутские энергетики, оценивая нагрузки на подстанциях. На данный момент существуют уже 10 кейсов, когда энергосбытовые компании взыскали с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для граждан и бизнеса.

При возникновении подозрений в квартиру россиянина направляют инспектора, осматривающего энергоустановки. В результате проверки жильцам выставят обновленный счет на оплату для бизнеса или доказывают незаконное использование энергии через суд.

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева подчеркнула, что проблема майнинга стала особенно актуальной для Иркутскэнергосбыта в 2021 году, когда область стала «столицей» майнинга в стране. Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин добавил, что для признания россиянина майнером необходимо установить несоответствие объема потребления электроэнергии со среднемесячной нормой.

Ранее в России рассказали о планах легализовать криптовалюту в 2023 году. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.