Россия поразила цели ВСУ в 177 районах

Конашенков доложил, что ВС РФ поразили цели ВСУ в 177 районах

Вооруженные силы России в ходе спецоперации сумели поразить цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 177 районах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах», — уточнил данные официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в районе Краматорска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

10 декабря сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Как уточнил Конашенков, снаряды были сбиты в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области.