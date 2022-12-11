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21:37, 11 декабря 2022Мир

Саудовская Аравия прокомментировала введение потолка цен на российскую нефть

Принц Саудовской Аравии счел неэффективным введение потолка цен на российскую нефть
Мухаммед бин Салман

Мухаммед бин Салман. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Наследный принц, заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть. Его слова приводит портал Taqa.

Принц заявил, что пока данное решение не продемонстрировало свою эффективность. «Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — отметил он.

Кроме того, следует учитывать реакцию Москвы на подобные ограничения при рассмотрении ситуации на мировых рынках топлива, считает принц. «Эти меры и инструменты приняты в политических целях, и пока не ясно, помогут ли они в реализации поставленных целей», — подчеркнул он. Принц обратил внимание на ряд факторов, которые в следующем году по-прежнему будут оказывать влияние на рынки нефти. К ним он отнес, в частности, антиковидные меры в Китае.

5 декабря Соединенные Штаты опубликовали официальное постановление о введении потолка цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря аналогичное постановление было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

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Варвара Кузьмина
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