Поцеловавшего в губы восьмилетнюю девочку мигранта задержали

В Санкт-Петербурге задержали поцеловавшего в губы восьмилетнюю девочку мигранта

Мигранта, который поцеловал в губы незнакомую восьмилетнюю девочку в лифте жилого дома Санкт-Петербурга, задержали. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правоохранительные органы.

«За совершение указанного преступления задержан неработающий гражданин среднеазиатского государства 1973 года рождения», — объяснили в полиции, добавив, что задержали мужчину на основании статьи 91 УПК России («Основания задержания подозреваемого»).

Задержали подозреваемого вечером в 19:40 по московскому времени у дома 48 по улице Софийская.

Об инциденте стало известно 10 декабря. Мужчина поцеловал в губы незнакомую восьмилетнюю девочку в лифте. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, где было видно, как мужчина средних лет, одетый в темную верхнюю одежду и кепку, наклоняется к маленькой девочке и целует ее в губы.