Генштаб Белоруссии назвал совместную с Россией группировку фактором сдерживания

Гулевич назвал белорусско-российскую группировку фактором стратегического сдерживания

Белорусско-российская группировка, находящаяся в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания, заявил начальник Генштаба республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Его слова приводит телеканал СТВ.

По его словам, Россия является основным союзником Белоруссии, в связи с чем Москва и Минск проводят совместные мероприятия.

«Потому что размещение группировки на нашей территории — это также, как факт нашего стратегического сдерживания», — сказал Гулевич, добавив, что наличие у Белоруссии союзника способствует безопасности республики.

Также Гулевич рассказал, что наибольшую тревогу у властей Белоруссии вызывает граница с Украиной.