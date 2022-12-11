Россиян предупредили о правиле «золотой полки» в магазинах

Доцент РЭУ Гончаренко предупредила россиян о правиле «золотой полки» в магазинах

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко заявила, что нередко магазины используют технологии, которые стимулируют потребителей потратить максимально большую сумму сбережений. Об этом она рассказала в интервью с агентством «Прайм».

Гончаренко сообщила, что продавцы оформляют витрины и прилавки специальным образом — в частности, они ставят товар с истекающим сроком годности ближе к россиянам, чтобы его было легче взять. Эксперт также предупредила о правиле «золотой полки» в магазинах, согласно которому наиболее дорогостоящие предметы представлены на полках на уровне глаз и рук покупателя. Их располагают на высоте порядка 1,2-1,7 метра от пола, чтобы увеличить их продажи.

Товаровед добавила, что в современном мире магазины увеличивают продажи товаров не за счет наценки на товар, а с помощью скидок на стоимость.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько назвал срок возвращения ушедших из России компаний. По его мнению, это произойдет в течение пяти лет.