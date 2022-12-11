Российские военные рассказали о встрече с иностранными наемниками в зоне СВО

Российские военные вспомнили о встрече с иностранными наемниками на сватовском направлении

Мобилизованные россияне вспомнили случай, когда встретились с иностранными наемниками в зоне специальной военной операции. Об этом российские военные рассказали РИА Новости.

По словам военных, этот случай произошел на сватовском направлении. Российские бойцы в окопах занимали оборону, в это время готовился артиллерийский удар по противнику. Из окопа военнослужащие увидели тени и решили уточнить, кто именно выдвигается в их сторону — они спросили у прибывших пароль.

«В ответ нам крикнули: "Русские, сдавайся!" Мы открыли по ним огонь», — вспоминает военный. Он уточнил, что происхождение иностранных наемников точно неизвестно, однако казалось, что они говорили с польским или словацким акцентом.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной в Луганской народной республике почти полностью состоят из иностранных наемников. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов.