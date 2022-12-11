Вучич заявил о самом тяжелом дне за время президентства

Президент Сербии Александр Вучич: это самый тяжелый день за мою историю

Президент Сербии Александр Вучич заявил о самом тяжелом дне за время своего президентства. Его слова передает Russia Today в своем Telegram-канале.

Такое заявление он сделал во время обращения к нации. «Мы приперты к стене. Для меня это самый тяжелый день за все время, пока я президент Сербии или глава правительства», — приводит издание его слова.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.

Госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил о приближении ситуации в самопровозглашенном Косово к точке невозврата. Он отметил, что причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции.

