«Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на реконструкцию энергообъектов

Власти Украины дали «Укрэнерго» госгарантии на реконструкцию энергообъектов

Госгарантии на реконструкцию энергообъектов власти Украины дали «Укрэнерго», сообщила пресс-служба энергетической компании. Всего компания получит более 400 миллионов евро, уточнили в Telegram-канале «Укрэнерго».

Отмечается, что средства будут направлены на приобретение части критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры. «Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) на сумму 300 миллионов евро, что дополнит грантом от правительства Нидерландов», — рассказали в «Укрэнерго».

Кроме того, говорится в пресс-релизе, в скором времени будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР и кредитное соглашение между «Укрэнерго» и ЕБРР. Эти меры позволят направить деньги на восстановление поврежденного оборудования и обеспечение операционных расходов и поддержки платежеспособности компании.

В «Укрэнерго» указали и на то, что в декабре власти уже одобрили предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллиона евро, чтобы восстановить восемь подстанций в юго-западном регионе. Пока кредитное и гарантийное соглашение с KfW не подписаны и находятся в стадии подготовки.

Ранее вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков сообщил о значительном повреждении около половины энергетической инфраструктуры страны. По словам Кубракова, для защиты критических объектов используются мешки с песком.