Валерия объяснила появление своих откровенных фото в мужском журнале

Валерия рассказала, что на откровенные съемки в мужском журнале ее уговорил Иосиф Пригожин

Продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в 2008 году уговорил ее на откровенные съемки в мужском журнале, рассказала артистка. Появление своих откровенных фото в печати она объяснила в беседе с изданием «7 дней».

По словам Валерии, Пригожин хотел показать красоту зрелой женщины. «Этот мужчина с Кавказа меня убедил! Мы сразу решили, что фотосессия не будет супероткровенной, ее посыл станет таким, что женщина, даже перешагнув 40-летний рубеж и родив троих детей, может и обязана оставаться желанной и привлекательной», — объяснила артистка, до этого отказывавшаяся от подобных съемок.

Фотосессия проходила на острове в Таиланде у фотографа Антуана Вергла, снимавшего Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Синди Кроуфорд, Элизабет Херли, Анджелину Джоли. Параллельно, продолжила Валерия, жену снимал Пригожин. «И некоторые кадры у мужа получились даже лучше, чем у крутого профи. Может, потому, что Вергла тогда простыл, работал, бедный, с температурой 40, с трудом ползал за мной по острову. А Йосик бегал за нами с фотоаппаратом в руках и страшно кайфовал», — вспомнила звезда.

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