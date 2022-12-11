Метеоролог назвал москвичам самый теплый день декабря

Метеоролог Шувалов пообещал, что 12 декабря в Москве будет самым теплым днем месяца

Понедельник, 12 декабря, будет в Москве самым теплым днем в месяце, пообещал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Самый теплый день декабря он назвал москвичам в беседе с News.ru.

Шувалов объяснил, что вместе с теплом в Москву придут и дожди, однако температура останется комфортной — от +1 до +3 градусов. «В начале рабочей недели в Москве будет самый теплый день декабря. Но с теплом придут и проливные дожди, местами переходящие в мокрый снег», — уточнил Шувалов.

При этом 13 декабря, продолжил метеоролог, в Москву вернутся холода — до 3-5 градусов ниже нуля. Лужи, предупредил Шувалов москвичей, превратятся в гололедицу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в Европе будет неоднородной, с частыми оттепелями и резкими понижениями температуры. По словам Вильфанда, в среднем, температурный фон будет около нормы, но эта зима будет холоднее, чем год назад, поскольку прошлой зимой средняя температура воздуха была «чуть выше нормы».