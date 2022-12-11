Эрдоган пообещал поддержать Украину в преодолении «тяжелой зимы»

Эрдоган заявил, что Турция окажет помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

Анкара окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления тяжелой зимы. С таким обещанием выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

Президент Эрдоган продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы, заявил турецкий лидер в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Анкара заявила о готовности оказать поддержку Москве и Киеву для скорейшего окончания конфликта на Украине.

11 декабря Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер обсудил с турецкой стороной ситуации вокруг Украины и Сирии.