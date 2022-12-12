В Росавиации прокомментировали ситуацию с работой аэропортов Москвы

Росавиация: аэропорты Москвы работают в штатном режиме с незначительными задержками

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, серьезных задержек нет. Ситуацию с работой столичных авиагаваней прокомментировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), передает ТАСС.

«Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом в Росавиации отметили, что незначительные задержки вылетов самолетов из-за плохих метеоусловий фиксируются, однако они не приобретают массовый характер. Чаще всего изменение времени вылета судов связано с увеличением времени на антиобледенительную обработку лайнеров и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Ранее стало известно, что в понедельник, 12 декабря, в Москве задержали и отменили почти 70 рейсов. Так, в Домодедово задержали 22 вылета, отменили четыре отправления, в Шереметьево задержали 26 рейсов, вылет еще двух был отменен. Во Внуково задержали 11 рейсов, два отправления отменили.

