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09:11, 12 декабря 2022Путешествия

Почти 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 12 декабря отменили или задержали 67 рейсов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В московских аэропортах в понедельник, 12 декабря, задержали и отменили почти 70 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что в Шереметьево задержали 26 рейсов, вылет еще двух был отменен. Во Внуково задержали 11 рейсов, два отправления отменили. В Домодедово задержаны еще 22 вылета, отменено четыре отправления. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 67 рейсов.

Ранее российская стюардесса, набравшая популярность в социальных сетях благодаря рассказам об авиации, назвала полеты при снегопаде безопасными. Так, бортпроводница отметила, что при снежной погоде командир воздушного судна сталкивается с плохой видимостью, однако это не влияет на безопасность полета. 

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Валентина Процкова
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