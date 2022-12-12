Почти 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 12 декабря отменили или задержали 67 рейсов

В московских аэропортах в понедельник, 12 декабря, задержали и отменили почти 70 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что в Шереметьево задержали 26 рейсов, вылет еще двух был отменен. Во Внуково задержали 11 рейсов, два отправления отменили. В Домодедово задержаны еще 22 вылета, отменено четыре отправления. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 67 рейсов.

Ранее российская стюардесса, набравшая популярность в социальных сетях благодаря рассказам об авиации, назвала полеты при снегопаде безопасными. Так, бортпроводница отметила, что при снежной погоде командир воздушного судна сталкивается с плохой видимостью, однако это не влияет на безопасность полета.