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15:22, 12 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» рассказал об уничтожении 50 танков ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении 50 танков ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За три недели бойцы спецназа «Ахмата» уничтожили около 50 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенных на подкрепление на участке в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил RT командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Он рассказал, что ВСУ перебросили очень большое количество техники и живой силы. «Мы уничтожили в общей сложности около 50 танков и такое же количество бронетехники», — отметил Алаудинов. По его словам, переброска украинскими войсками своей техники пошла российским военным только на пользу, поскольку таким образом получилось «уничтожить максимальное количество этого всего».

Командир «Ахмата» добавил, что российские военные в ЛНР ежедневно продвигаются вперед.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также постепенно идут вперед. Помимо Артемовска, российские военные продвигаются в Соледаре, где «приходится биться за каждый участок линии фронта», рассказал он.

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Алина Гончарова
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