Женщина ударила бойфренда ножом за опоздание на ее день рождения

The Times of India: в Индии женщина ударила бойфренда ножом для рукоделия за опоздание

Жительница Индии едва не убила бойфренда, ударив его ножом в горло за опоздание. Об этом сообщает The Times of India.

Пара состояла в отношениях более полугода. Женщина решила отпраздновать день рождения вместе с партнером во вторник, шестого декабря.

Влюбленные собирались встретиться в ресторане, но мужчина не пришел вовремя. Он опоздал на два часа, а когда наконец явился, выяснилось, что он еще и пьян. Пара поссорилась, и мужчина в порыве злости ударил партнершу по лицу. Тогда женщина достала нож для рукоделия, который был у нее с собой, и воткнула в горло бойфренда.

Мужчина, получивший глубокую рану, был доставлен в больницу. На основании его заявления против женщины было возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 45-летний Стивен Гиббс сел в тюрьму на 18 лет за то, что в порыве ревности напал на возлюбленную с ножом. Гиббс считал, что партнерша изменяет ему с одним из арендаторов ее недвижимости.