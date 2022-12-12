Женщина ударила бойфренда ножом за опоздание на ее день рождения
Жительница Индии едва не убила бойфренда, ударив его ножом в горло за опоздание. Об этом сообщает The Times of India.
Пара состояла в отношениях более полугода. Женщина решила отпраздновать день рождения вместе с партнером во вторник, шестого декабря.
Влюбленные собирались встретиться в ресторане, но мужчина не пришел вовремя. Он опоздал на два часа, а когда наконец явился, выяснилось, что он еще и пьян. Пара поссорилась, и мужчина в порыве злости ударил партнершу по лицу. Тогда женщина достала нож для рукоделия, который был у нее с собой, и воткнула в горло бойфренда.
Мужчина, получивший глубокую рану, был доставлен в больницу. На основании его заявления против женщины было возбуждено дело о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что в Великобритании 45-летний Стивен Гиббс сел в тюрьму на 18 лет за то, что в порыве ревности напал на возлюбленную с ножом. Гиббс считал, что партнерша изменяет ему с одним из арендаторов ее недвижимости.