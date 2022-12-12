В России захотели ужесточить допуск иностранных авиаперевозчиков

«Известия»: Ространснадзор предложил ужесточить допуск иностранных авиаперевозчиков в РФ

Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска иностранных авиаперевозчиков в Россию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Так, Ространснадзор предлагает ввести программу оценки безопасности полетов зарубежных авиакомпаний. Они должны будут аудит и получить одобрение перед получением допуска к рейсам в Россию.