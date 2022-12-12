Во Франции испугались беспорядков после полуфинала ЧМ с Марокко

Евродепутат Барделла предупредил о беспорядках во Франции после полуфинала ЧМ с Марокко

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Жордан Барделла в эфире BFMTV предупредил о беспорядках, которые болельщики могут устроить после полуфинала Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Марокко. Об этом пишет «Интерфакс».

Барделла напомнил, что после каждого матча с командами из Северной Африки — Марокко или Алжира — «некоторые болельщики» из этих стран устраивают беспорядки во Франции. Он назвал таких болельщиков невыносимыми и призвал осуждать столкновения.

«Вы можете себе представить, чтобы каждый раз, когда идет матч с Францией, десятки сотен тысяч французских болельщиков в Марокко или в Алжире, выходили на улицы, кричали, разбивали окна и нападали на полицию?», — поинтересовался политик.

Он также напомнил, что около 40 сотрудников полиции получили травмы во Франции во время стычек с марокканскими болельщиками после матча Португалии и Марокко в субботу, 11 декабря.

Тогда за беспорядки задержали более 170 человек, из них 23 несовершеннолетние. Сначала полиция разгоняла болельщиков сборной Марокко, отмечающих выход команды в полуфинал мундиаля. Позднее на улицы вышли французы, отмечавшие победу сборной Франции над англичанами. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.

