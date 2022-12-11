Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей ЧМ

Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей 1/4 финала ЧМ-2022

Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу-2022. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, вечером 10 декабря на Елисейских полях в Париже собралось около 20 тысяч человек. Сначала полиция разгоняла болельщиков сборной Марокко, отмечающих выход команды в полуфинал мундиаля. Позднее на улицы вышли французы, отмечавшие победу сборной Франции над англичанами. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате инцидента было задержано более 170 человек, из которых 23 являются несовершеннолетними. Фанатов обвиняют в нанесении ущерба, насилии в отношении представителей власти, причинении ущерба и хранении взрывчатых веществ.

10 декабря сборная Марокко вошла в историю после победы над Португалией (1:0) в четвертьфинале мундиаля. Команда стала первой африканской сборной, которой удалось выйти в полуфинал турнира.

В тот же день сборная Франции победила команду Англии и также вышла в полуфинал чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.