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16:11, 12 декабря 2022Культура

Избитый Стас Барецкий рассказал о состоянии после нападения

Шоумен Стас Барецкий: нападение на меня можно назвать покушением
Станислав Барецкий

Станислав Барецкий. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий рассказал «Ленте.ру» о состоянии после нападения, а также назвал возможные причины избиения. Он заявил, что получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множество синяков.

Барецкий был избит несколькими нападавшими ранним утром 11 декабря у одного из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга. После инцидента у него пропали мобильный телефон и 120 тысяч рублей, шоумену потребовалась госпитализация.

Избитый, был в больнице, а так ничего — жив. Вчера мне предлагали остаться в больнице, но самолечением занимаюсь

Стас Барецкийшоумен

Шоумен сообщил, что нападение на него происходит не впервые, но то, что случилось в этот раз можно назвать покушением. «Потому что когда бьют одного по голове ногами, я считаю, что это не просто драка. Будем выяснять, полиция этим занимается тоже. Судиться буду, другим способом тоже буду разбираться — по-всякому буду разбираться», — прокомментировал он.

Барецкий предположил, что нападение может быть связано с ритуальным бизнесом. «Может, за какие-то мои высказывания, я не знаю, я в 2014 году много чего говорил, может, с этим связано», — поделился он.

Ранее стало известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража с причинением значительного ущерба») УК РФ.

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Екатерина Смирная
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