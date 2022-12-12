Бикини-модель показала прежнюю внешность и удивила пользователей сети

Бикини-модель Кейли из США показала внешность до похудения и удивила пользователей сети

Бикини-модель и персональный тренер Кейли (фамилия неизвестна) с никнеймом @heyyitscaley из Нью-Йорка, США, показала прежнюю внешность, как выглядела до похудения, и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка позировала в купальнике, а на ее теле были видны складки. Затем американка предстала перед камерой в бикини с порядковым номером, держа в руках кубок во время конкурса. При этом ее живот оказался плоским, а фигура и мышцы приобрели рельеф. Юзерша отметила, что на данную трансформацию у нее ушло пять месяцев.

Зрители оценили прогресс блогерши в комментариях. «За такой срок? Должно быть, у вас потрясающая генетика», «Впечатляет!», «Отчаянно мечтаю о таком же преображении уже несколько лет, но даже не знаю, с чего начать», — прокомментировали они.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Тереза Парент из Лонг-Бич, США, похудела на 168 килограммов и удивила зрителей новой внешностью.