Между военными Индии и Китая произошла приграничная стычка

Солдаты армии Индии получили ранения в столкновении с военными КНР на границе в Гималаях

В Гималаях на границе между Индией и Китаем произошла приграничная стычка военных. Об инциденте пишет индийская англоязычная газета The Hindu.

Сообщается, что столкновение, в котором приняли участие 600 бойцов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), имело место 9 декабря в спорном регионе Аруначал-Прадеша. В МИД Индии подтвердили эту информацию, сообщив о ранении нескольких индийских солдат. При этом в министерстве подчеркнули, что на китайской стороне потерь все же больше.

Отмечается, что это первый подобный случай в регионе с октября 2021 года. Тогда несколько китайских солдат из большой патрульной группы столкнулись с индийской армией у реки Янцзы.

Ранее сообщалось, что Индия перебросила на границу с Китаем новейшие многоцелевые истребители Rafale («Рафаль») на аэродромы в секторе Ладакх.