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08:50, 12 декабря 2022Россия

Минобороны России показало отработку городского боя на полигоне

Минобороны России показало видео отработки солдатами ЗВО городского боя на полигоне

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) отработали ведение боя в условиях города, их тренировка попала на видео. Кадры публикует Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

В оборонном ведомстве рассказали, что городские бои для мотострелковых соединений являются одной из самых сложных задач, для выполнения которой привлекается различная техника и множество видов вооружения.

«Боевые машины пехоты под прикрытием танковых подразделений выдвигаются в город под дымовыми завесами. После чего личный состав спешивают в безопасном рубеже. Потом отрабатывают танки, организовывают огневое подавление противника», — описал подготовку к штурму укрепрайонов военнослужащий с позывным Ростов.

Ранее Минобороны показало работу расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и пуск ракеты.

Марк Леонов
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