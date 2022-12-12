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15:30, 12 декабря 2022Мир

Великобритания захотела включить Индию, Бразилию и Германию в СБ ООН

Глава МИД Великобритании Клеверли призвал включить Индию, Бразилию и ФРГ в СБ ООН

Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Globallookpress.com

Великобритания призвала ключить Индию, Бразилию, ФРГ и одну африканскую страну в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил глава британского МИД Джеймс Клеверли. Его цитирует ТАСС.

«Великобритания хочет работать с Бразилией, Индией, Японией и Германией как постоянными членами Совета Безопасности, а также иметь в нем африканское представительство», — заявил Клеверли во время выступления перед иностранными дипломатами в здании лондонского Форин-офиса.

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Ранее сообщалось, что Германия и Индия собрались и дальше настаивать на необходимости реформы Совета Безопасности (СБ) ООН.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против постоянного членства ФРГ в Совете Безопасности ООН. По его словам, ни Германия, ни Япония ничего нового не привнесут в Совбез.

В 2005 году Япония вместе с Бразилией, Германией и Индией сформировали «Группу четырех» (G4), целью которой было взаимное продвижение заявок на постоянное членство в Совете Безопасности. С тех пор Япония неоднократно выступала за реформу органа — в том числе после начала боевых действий на Украине.

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Глеб Бажуткин
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