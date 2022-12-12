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15:39, 12 декабря 2022Россия

В Дагестане учитель физкультуры ударил двух школьников

В Дагестане 43-летний учитель физкультуры несколько раз ударил двух школьников

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Дагестане учитель физкультуры в школе несколько раз ударил двух несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Ахтынской средней образовательной школе №2. Известно, что россиянин руками ударил двух школьников в спортивном зале образовательного учреждения.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося в школе.

Ранее в Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников. Пострадали шесть несовершеннолетних, педагога отстранили от работы.

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Анастасия Шейкина
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