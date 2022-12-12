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13:21, 12 декабря 2022Путешествия

Турист сорвался с 90-метровой скалы и разбился насмерть на глазах у жены

The Daily Mail: в США погиб турист, сорвавшись с 90-метровой скалы на горе Уиллард

Фото: Dayne Topkin / Unsplash

Турист сорвался с 90-метровой скалы и разбился насмерть на глазах у супруги в штате Нью-Гэмпшир в США. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, 59-летний Джо Эгглстон отправился в поход на гору Уиллард через перевал Кроуфорд-Нотч вместе с 57-летней женой Келли. Как только супруги достигли вершины, они принялись фотографировать окружающую их природу. В какой-то момент женщина услышала крик мужа и увидела, что он свисает с края скалы. Она сразу же позвонила в службу спасения.

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Прибывшим на место происшествия работникам горноспасательной службы пришлось спуститься по веревке с горы, чтобы добраться до мужчины. Найти тело Эгглстона удалось только спустя несколько часов. Было установлено, что он упал с 90-метровой высоты и погиб на месте. Спасателям понадобилось еще несколько часов, чтобы поднять тело туриста и доставить его медикам.

В ноябре сообщалось, что турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. Мужчина, отдыхавший на популярном индонезийском острове Нуса-Пенида, делал сальто на краю обрыва, пока его фотографировал гид. Очередной трюк путешественника вышел из-под контроля, и он упал на землю с 40-метровой высоты, но чудом спасся.

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Фариза Бацазова
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