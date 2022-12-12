США заявили об отсутствии «конструктивного диалога» с Россией по Уилану
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.
Прайс подчеркнул, что на данном этапе Соединенные Штаты не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны России.
«Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других несправедливо осужденных американцев», — сказал он.
Прайс считает, что такой подход российской стороны не отразится на усилиях США по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.
Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся четвертую годовщину его ареста.