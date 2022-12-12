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23:32, 12 декабря 2022Мир

США заявили об отсутствии «конструктивного диалога» с Россией по Уилану

Прайс заявил об отсутствии конструктивного диалога с РФ по осужденному за шпионаж Уилану
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс подчеркнул, что на данном этапе Соединенные Штаты не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны России.

«Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других несправедливо осужденных американцев», — сказал он.

Прайс считает, что такой подход российской стороны не отразится на усилиях США по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.

Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся четвертую годовщину его ареста.

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Марина Совина
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