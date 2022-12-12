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04:31, 12 декабря 2022Россия

Врачам дали рекомендации по корректному общению с пациентами

«Ъ»: Минздрав составил для врачей список недопустимых слов при записи пациентов на прием

Фото: Jeshoots.com / Unsplash

Минздрав составил методические материалы для врачей и персонала больниц по корректному общению с пациентами во время дистанционных консультаций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что медицинскому персоналу посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений, оценочных суждений, а также высказываний, не несущих конкретного смысла. Кроме того, врачей ограничат в использовании ряда слов, например, обращения с отсылкой к полу или возрасту человека рекомендуют заменить на нейтральное местоимение «вы».

Под запрет попадают уменьшительно-ласкательные слова, а также выражения «не могу» или «не можем», пишет издание. Помимо этого, в министерстве предложили избегать фраз-обвинений, например, «Что вас еще не устраивает?», а вместо этого следует задать пациенту вопрос, чем еще ему можно помочь.

Инициативу Минздрава поддержал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, подчеркнув, что установка определенных правил для диалога является шагом в сторону реализации современного пациент-ориентированного подхода. Идею ведомства также одобрила директор службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман. Однако она уточнила, что необходимо уделить отдельное внимание обращению с пациентами, чье психологическое состояние является тяжелым.

Ранее Минздрав заявил, что дефицит медработников в России на сегодняшний день составляет менее 100 тысяч человек. Отмечается, что за предыдущий год ситуация с врачами в стране слегка ухудшилась, но в случае с медперсоналом в целом фиксируются значительные улучшения.

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Варвара Кузьмина
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