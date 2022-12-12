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09:08, 12 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о переброске дополнительных сил ВСУ на сватовское направление

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске дополнительных сил ВСУ на сватовское направление

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Офицер уточнил, что дополнительная переброска военнослужащих и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) была выявлена в районе населенного пункта Стельмаховка, находящегося северо-западнее Сватова. По его мнению, усиление украинских позиций связано с успехами Российской армии на этом направлении.

Ранее Марочко сообщал о прибытии большого числа украинских медиков в район Артемовска. Он предположил, что их появление связано с большими потерями в рядах ВСУ.

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Алевтина Запольская
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