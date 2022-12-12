Юрист дала советы по экономии на счетах за электричество и воду

Юрист Кудерко порекомендовала требовать от УК перерасчета при холодной воде и батареях

Юрист Елена Кудерко рассказала, как можно сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Специалист уточнила, что ежемесячно россияне тратят на ЖКХ в среднем порядка десяти процентов своего заработка. Однако, указала она, существуют способы, позволяющие сократить расходы. Кудерко посоветовала проверить приборы учета воды, а также срок их поверки, поскольку после истечения срока расчет будет осуществляться по нормативу потребления, который обычно выше, чем по показаниям счетчиков.

Кроме того, продолжила юрист, некоторым категориям россиян предоставляют возможность получить субсидии на оплату коммунальных услуг. Проверить, вправе ли вы рассчитывать на компенсации, можно на портале соцзащиты. Эксперт добавила, что сэкономить на коммунальных услугах можно через перерасчет. Управляющая компания снизит размер платежа, если температура батарей или воды ниже положенного. Также, уменьшить траты можно, если провести перерасчет количества проживающих в квартире человек.

Помимо этого, существует множество бытовых лайфхаков, в частности, можно приобрести энергосберегающие лампы или установить датчики движения, отметила Кудерко.

Ранее юрист Србуи Иващенко рассказала, что максимальные субсидии по ЖКХ положены семьям, которые платят за них больше установленного предела. Например, по словам специалиста, их предоставляют пользователям помещений государственного или муниципального фондов.