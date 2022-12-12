12-летний школьник приехал в Москву на выходные и утонул в арендованной квартире

Shot: школьник из Иркутска приехал в Москву на выходные и утонул в арендованной квартире

Школьник из Иркутска с родителями приехал в Москву на выходные и утонул в арендованной квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, российская семья снимала жилье посуточно. Супруги с сыном и старшей дочерью прибыли в столицу 9 декабря, весь следующий день они гуляли по городу.

Вернувшись в арендованную квартиру, 12-летний мальчик захотел принять ванну. Он налил воды и ушел купаться, ребенка не было примерно 20 минут.

Отец захотел проверить сына, зашел в ванную комнату и увидел, что тот лежит головой вниз. Мужчина вытащил школьника из воды, отнес на диван и вызвал бригаду медиков. Прибывшим врачам не удалось спасти несовершеннолетнего.

По предварительной версии, мальчик потерял сознание, поскольку надышался угарным газом, а потом наглотался воды. Впоследствии выяснилось, что в ванной комнате с нарушениями был установлен водонагреватель Bosch. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области утонул девятимесячный младенец, оставленный матерью в ванне с включенной водой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.