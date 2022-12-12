В Красногорске прошел региональный молодежный форум «Мы — будущее»

В Красногорске прошел региональный молодежный форум 2022 года «Мы — будущее»

В Красногорске прошел итоговый региональный молодежный форум 2022 года «Мы - будущее», собравший более 1000 активистов, представителей таких молодежных организаций и региональных движений, как «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ, МГЕР. Организатором мероприятия выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Все наши обсуждения сегодня будут вокруг трех историй. Первое — это политика; второе — экономика, то как устроен и сбалансирован бюджет, развивается промышленность; третье — СВО, то, что происходит на передовой, массовый героизм, готовность, мотивация, желание продолжать. Вот, наверное, баланс этих трех составляющих и определяет наше будущее в целом, — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. — Всех собравшихся на форуме объединяют различные организации и структуры, в которых есть идеология, есть проекты, а, самое главное, есть результат того, что вы делаете. Многие из вас занимаются волонтерством, эта работа в последние месяцы получила новые смыслы. И в ковид, и сейчас, в период СВО, она спасает очень много жизней».

На форуме обсудили то, что сегодня волнует молодежь — как реализовать свои идеи и запустить стартап, как влиться в ряды волонтеров, чтобы помочь жителям Донбасса и бойцам, отправившихся их защищать.

Говорили и на такие простые, но важные темы - что такое любить Родину, что такое Победа, патриотизм, какими должны быть семейные ценности.

Находить ответы на эти вопросы участникам форума помогали приглашённые спикеры. Блогер и публицист Владлен Татарский в своем выступлении сделал акцент на современных информационных войнах.

«События последних дней нам показывают, что параллельно идет культурная, информационная, психологическая война. И успех в ней прямо влияет на ход боевых действий, — отметил Владлен Татарский. — Что произошло после распада Советского Союза? С помощью ментальных операций люди на Украине, которые разговаривают и думают по-русски, вдруг, стали жёсткими русофобами. Это включает в себя не только новости по телевизору или в телеграм-каналах, но и песни, фильмы, мультики — все это перепрошивает общество, которое уже не способно быть толерантным. Создать русскую культуру, которая была бы защищена извне — это наша боевая задача».

Военкор Надана Фридрихсон вышла на связь с участниками форума по зуму из Донецка. «Будущее нашей страны, нашей нации безусловно создается здесь, в зоне СВО. Я освещаю военную операцию с первого дня и меня до сих пор поражает, что местные люди не опустили руки, несмотря на нехватку воды, на прилеты от «градов» и гаубиц «777». И ваши ровесники полны какой-то удивительной энергии. Я познакомилась здесь с совсем молодым парнем, который 19 дней был в окружении «Азова», и он снимал происходящее на видео, относился ко всему с легкостью, где-то даже с юмором. Подобных примеров привести могу много. Я уверена, что благодаря такому настрою и отношению мы безусловно победим», — сказала она.

О современных вызовах и смыслах говорил актер Виталий Гагунский. «Мне довелось родиться в счастливой стране под названием Советский Союз. Я вырос на Украине, закончил Одесский политехнический университет и полжизни провел на этой территории - могу сказать, что 20 лет мы жили счастливой жизнью, когда все вместе дружили. То, что сегодня происходит, это политтехнологии, которые используются против нашей страны. Видимо есть что-то, что у нас хотят забрать, и это, как раз, те смыслы, которые мы сегодня обсуждаем. В нашей стране всегда были люди верующие и трудолюбие, и, к примеру, волонтерство — это дорожка в правильную жизнь. Только так, поняв свою миссию, свое предназначение, вы найдёте счастье и будете жить в счастливой стране», — сказал Виталий Гагунский.

После завершения дискуссионной части прошел концерт. Перед участниками и гостями форума выступили молодые исполнители, прошедшие творческий отбор на самом главном креативном фестивале страны «Таврида.Арт».

«"Мы — будущее" — это очень крутой смысл. Очень важно не отменять нас самих, потому что сейчас в контексте происходящего, мы постоянно говорим о культуре отмены, мы видим, как эту культуру потихоньку превращают в реальность в мире. Вы, новое поколение — те люди, которые будете строить нашу страну, делать Россию мощной, сильной, великой, — сказал руководитель проекта «Таврида.Арт» Сергей Першин. — «Таврида.Арт» — это 10 заездов для молодых профессионалов, представляющих креативную индустрию, для тех, кто стремится развиваться. В этом году через арт-школы прошло порядка 5 тысяч человек. Еще одним большим нашим мероприятием является фестиваль «Таврида Арт». Там мы смешиваем уже не просто творцов, мы к ним добавляет управленцев, волонтеров из проекта «Мы вместе», а также детей и их родителей из «Большой перемены». И получаются новые идеи, новые команды, смыслы. Этим всегда была сильна Россия».

Музыкант из Донецка Аким Апачев представил премьеру песни «Они ушли», а также исполнил ставшую популярной композицию «Из Донецка с любовью».

«Безусловно, важно общаться с молодежью и объяснять ей происходящее. Мы — люди, которые имеют непосредственное отношение к тому сегодня на Донбассе, поэтому можем передать эмоции, настроение, объяснить суть. Видим, что молодым людям это интересно, они сочувствуют и задают конкретные вопросы — чем помочь нашим военным, гражданским людям. Приятно, что это действительно их интересует», — сказал Аким Апачев.

Итоги регионального молодежного форума «Мы — будущее» подвела министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«В этом году наши молодые, активные, креативные ребята принимали участие во всех важных акциях и мероприятиях: собирали "гуманитарку", ездили на Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогаете им и поддерживаете их семьи. Сегодня ребятам на передовой и их близким больше всего нужны внимание и поддержка — это наша с вами задача. Но, кроме федеральной повестки, ребята продолжают реализовывать проекты в Подмосковье, ведут за собой нашу молодежь, делают все, чтобы развивать наш регион. Огромное спасибо им за эту работу!» — сказала она.

