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13:30, 12 декабря 2022Россия

Восьмилетний россиянин купался в ванне и насмерть отравился угарным газом

В Дагестане мальчик насмерть отравился угарным газом во время купания в ванне

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В селе Манаскент в Дагестане восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом, его семилетний брат госпитализирован. Об этом сообщает МВД республики на своем сайте.

По информации ведомства, дети купались в ванне, когда надышались ядовитым веществом. Предварительно, к этому могла привести неисправность газовой колонки.

В полиции сообщили, что на место происшествия выехали следователи, которые должны установить все обстоятельства гибели ребенка.

Угарный газ часто становится причиной смерти россиян. Накануне в Подольске в своей квартире нашли тела двух супругов, а также их 18-летнего сына без следов насильственной смерти. По версии следователей, к их гибели могло привести отравление угарным газом.

Похожая история произошла в селе Казанцево Шушенского района Красноярского края. Там, предварительно, незакрытая задвижка печи привела к смерти от отравления угарным газом семьи с двумя детьми. Тела россиян обнаружили родственники.

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Константин Лысяков
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