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12:22, 12 декабря 2022Мир

В США заявили о работе Пентагона над планом гипотетической войны с Россией

Foreign Policy: Пентагон прорабатывает планы на случай гипотетической войны с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tom Brenner / Reuters

Пентагон прорабатывает оперативные планы на случай гипотетической войны с Россией. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что при этом Министерство обороны США находится под давлением Конгресса, который добивается разрешения на поставку большего количества оружия на Украину. Источники заявляют, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли недоволен отправкой Киеву слишком большого числа вооружений.

Издание обратило внимание, что в соответствии с оперативными планами Пентагона о гипотетическом противостоянии с Россией на складах армии США должно храниться строго регламентированное количество боеприпасов. Однако в условиях конфликта на Украине и постоянной военной помощи стране Вашингтон не успевает пополнять собственные запасы вооружений.

Конгрессмены, со своей стороны, не считают необходимым хранить ресурсы в соответствии с оперативными планами военного ведомства. «Да ему уже десять лет, этому оперативному плану [войны с Россией]. Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать», — приводит издание слова своего источника в Конгрессе.

Тем не менее в Пентагоне встревожены слишком быстрым расходом запасов украинской стороной и прогнозируют проблемы с обеспечением Киева. «Нам станет еще труднее обеспечивать их [украинцев], если они будут думать, что у нас полным-полна коробочка боеприпасов. Это совсем не так», — отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по России и НАТО Джим Таунсенд.

Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что приоритетом Вашингтона является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Байден также приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который основан на фундаментальных принципах Устава ООН.

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Виктория Кондратьева
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