AFP: Греция заморозила активы вице-президента Европарламента Евы Кайли

Греция объявила о заморозке активов вице-президента Европарламента Евы Кайли после обвинения в коррупции. Об этом сообщает французское агентство France-Presse (AFP).

Отмечается, что аресту подлежат также активы родственников Кайли. «Это касается счетов, сейфов, компаний и прочих других финансовых активов», — цитирует агентство главу греческого управления по борьбе с отмыванием денег Харалампос Вурлиотис.

Ранее сообщалось, что Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.