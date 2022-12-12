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12:40, 12 декабря 2022Россия

В Госдуме предупредили о возможных ударах ВСУ по России

Депутат Гурулев призвал россиян приготовиться к новым ударам ВСУ по объектам в России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова нанести удары по объектам на территории РФ.

По мнению парламентария, Украина может ударить по тылу — по складам и скоплениям войск. «[Снаряды реактивной системы залпового огня] HIMARS уже не на 70 километров летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться», — предупредил Гурулев.

Несмотря на это, по его мнению, сейчас ситуация в зоне проведения спецоперации стабилизировалось. Он сообщил о попытках наступления ВСУ на сватовском направлении, однако эти атаки пресекаются. Тем временем подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ на это направление.

Ранее Гурулев предупреждал, что России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму, и отметил, что линии обороны на полуострове уже оборудуются. В то же время депутат счел, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии.

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Варвара Кошечкина
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